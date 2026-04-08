Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:54, 8 апреля 2026Мир

США сорвали перемирие с Ираном

Mehr News: США сорвали перемирие с Ираном
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
СюжетВзрывы в США:

Фото: Unsplash

США сорвали перемирие с Ираном, в Тегеране, а также на севере и юге страны гремят взрывы, утверждает издание Mehr News.

По его данным, двухнедельное прекращение огня продержалось около 12 часов, авиация США наносит удары по Тегерану и Карадже. Система противовоздушной обороны (ПВО) активна больше получаса. В Бандар-Аббасе также фиксируют активность систем, в Исфахане — два удара, над Ахвазом летают истребители.

При этом часть зарубежных источников утверждает, что США удары не наносят, за атакой может стоять одна из стран Персидского залива — ОАЭ или Саудовская Аравия.

Ранее спикер парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф обвинил США в нарушении трех пунктов мирного плана из десяти еще до начала переговоров. По его словам, речь идет о нарушении прекращения огня в Ливане, проникновении беспилотника в иранское воздушное пространство и отрицание права Тегерана обогащать уран.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok