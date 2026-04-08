Стал известен улучшающий когнитивные функции у женщин продукт

Регулярное употребление говядины улучшает внимание и память

Регулярное употребление говядины может быть связано с улучшением внимания, памяти и способности к обработке визуальной информации у молодых женщин. К такому выводу пришли исследователи, чья работа опубликована в журнале Frontiers in Nutrition.

Авторы отмечают, что дефицит железа — распространенная проблема среди женщин репродуктивного возраста, которая может негативно влиять на работу мозга. Железо участвует в переносе кислорода, синтезе нейромедиаторов и поддержании нормальной работы нервной системы, поэтому его нехватка может снижать когнитивные функции.

Говядина рассматривается как один из наиболее эффективных пищевых источников железа, поскольку содержит его в хорошо усваиваемой форме. Кроме того, в ней присутствуют витамин B12, цинк, холин и креатин — вещества, связанные с поддержанием памяти, концентрации и других когнитивных процессов.

Анализ данных показал, что у женщин с низким уровнем железа улучшение рациона, включая добавление говядины, может сопровождаться ростом когнитивных показателей. При этом исследователи подчеркивают, что для окончательных выводов необходимы более длительные и строго контролируемые исследования.

