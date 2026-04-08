Стало известно о послании «наставнику» в деле найденной голой под окнами мертвой москвичке

Shot: Найденная мертвой женщина в Москве оставила послание своему «наставнику»

Женщина, найденная голой и без признаков жизни под окнами дома на улице Лобачевского на западе Москвы, до трагедии оставила послание своему «наставнику». Об этом стало известно Telegram-каналу Shot.

Как утверждает издание, горожанка имела дела с различного рода целителями и эзотериками. Им она отдавала десятки тысяч рублей.

Как утверждает Shot, до смерти россиянка активно переписывалась с «человеком, познавшим природу», Павлом Лаврентьевым, которому рассказывала о своих проблемах. В тексте она признавалась, что «потеряла и жизнь, и душу».

Сам Лаврентьев в беседе с изданием отметил, что близко не знал москвичку. Тем не менее он не стал отрицать, что она связывалась с ним до трагедии и просила о помощи.

До этого сообщалось, что женщина могла состоять в секте. Родных настораживало, что она часто просила по 20-30 тысяч рублей, уверяя, что с марта находится в больнице с женскими недугами и ей нужно лечиться. Всякий раз близкие отправляли деньги.