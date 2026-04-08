Суд внес изменения в приговор фигуранту дела о расправе над байкером в Москве

Первый апелляционный суд общей юрисдикции признал законным наказание фигурантам уголовного дела расправе над байкером в Москве и внес одно изменение в приговор. Об этом сообщают РИА Новости.

По данным агентства, изменение коснулось автомобиля марки BMW, на котором один из фигурантов подъехал к месту преступления. Суд конфисковал его. В части назначенного наказания и взысканий приговор оставлен без изменений.

Ранее прокурор попросил Первый апелляционный суд общей юрисдикции отменить приговор фигурантам дела о расправе над байкером в Москве.

17 апреля 2024 года в московском районе Люблино 21-летний мигрант Шахин Аббасов напал с ножом на байкера, который попросил его убрать неправильно припаркованную машину. В результате россиянин получил ранения, он был госпитализирован в тяжелом состоянии, а нападавший скрылся вместе с братом, им помогали родственники. Спасти Ковалева не удалось. Аббасова приговорили к 17 годам колонии, троих фигурантов отпустили.