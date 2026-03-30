Прокурор попросил отменить приговор за расправу над байкером в Москве

В Москве прокурор попросил суд отменить приговор по делу об убийстве байкера

В Москве прокурор попросил Первый апелляционный суд общей юрисдикции отменить приговор фигурантам дела о расправе над байкером в Москве. Об этом сообщает РИА Новости.

Гособвинение считает, что вышедшие на свободу после приговора фигуранты дела играли существенную роль в преступлении, а суд первой инстанции необоснованно переквалифицировал их действия, что позволило им оказаться на свободе.

Приговор также обжаловали фигуранты, получившие наибольшие сроки, — они не согласились с приговором и взысканной суммой, настаивая на смягчении решения.

17 апреля 2024 года в московском районе Люблино 21-летний мигрант Шахин Аббасов напал с ножом на байкера, который попросил его убрать неправильно припаркованную машину. В результате россиянин получил ранения, он был госпитализирован в тяжелом состоянии, а нападавший скрылся вместе с братом, им помогали родственники. Спасти Ковалева не удалось. Аббасова приговорили к 17 годам колонии, троих фигурантов отпустили.