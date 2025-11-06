Силовые структуры
15:34, 6 ноября 2025Силовые структуры

Расправившийся с российским байкером выслушал приговор

Шахина Аббасова, расправившегося с байкером в Москве, приговорили к 17 годам
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Шахина Аббасова, расправившегося с байкером в Москве, приговорили к 17 годам колонии строгого режима. Об этом сообщает РИА Новости.

Решение вынес Московский городской суд. Остальные фигуранты дела получили сроки от 9,5 до 16 лет колонии.

Преступление произошло 17 апреля 2024 года в районе Люблино. Тогда 21-летний Шахин Аббасов ударил ножом байкера, который сделал ему замечание за парковку на тротуаре у многоэтажного дома на улице Краснодарской.

Сразу после этого нападавший скрылся, а пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии. Врачи не смогли его спасти.

Силовики задержали отца и брата Аббасова. Сам он сменил две машины, находясь в бегах. Его поймали в Ростовской области вместе с двумя соучастниками. Всего по делу арестовали шестерых — Шахина Аббасова, Низами Аббасова, Бахтияра Аббасова, Шохрата Аббасова, Иссахана Аббасова и Нахида Гусейнова.

Ранее сообщалось, что по делу о расправе над байкером появился иск на 100 миллионов рублей.

    Все новости