По делу о расправе над российским байкером появился иск на 100 миллионов рублей

Родители байкера Кирилла Ковалева потребовали 100 миллионов рублей с шестерых обвиняемых в расправе над ним. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Потерпевшие подали иск о компенсации морального вреда.
На слушаниях в Мосгорсуде гособвинение запросило сроки от 9,5 года до 17 лет лишения свободы шестерым фигурантам дела, обвиняемым в нападении на Ковалева.
Преступление произошло 17 апреля 2024 года в районе Люблино. Тогда 21-летний Шахин Аббасов ударил ножом байкера, который сделал ему замечание за парковку на тротуаре у многоэтажного дома на улице Краснодарской.
Сразу после этого нападавший скрылся, а пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии. Врачи не смогли его спасти.
Силовики задержали отца и брата Аббасова. Сам он сменил две машины, находясь в бегах. Его поймали в Ростовской области вместе с двумя соучастниками. Всего по делу арестовали шестерых — Шахина Аббасова, Низами Аббасова, Бахтияра Аббасова, Шохрата Аббасова, Иссахана Аббасова и Нахида Гусейнова.