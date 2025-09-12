Силовые структуры
По делу о расправе над российским байкером появился иск на 100 миллионов рублей

Родители убитого на парковке в Москве байкера Ковалева потребовали 100 млн руб
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Родители байкера Кирилла Ковалева потребовали 100 миллионов рублей с шестерых обвиняемых в расправе над ним. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Потерпевшие подали иск о компенсации морального вреда.

На слушаниях в Мосгорсуде гособвинение запросило сроки от 9,5 года до 17 лет лишения свободы шестерым фигурантам дела, обвиняемым в нападении на Ковалева.

Преступление произошло 17 апреля 2024 года в районе Люблино. Тогда 21-летний Шахин Аббасов ударил ножом байкера, который сделал ему замечание за парковку на тротуаре у многоэтажного дома на улице Краснодарской.

Сразу после этого нападавший скрылся, а пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии. Врачи не смогли его спасти.

Силовики задержали отца и брата Аббасова. Сам он сменил две машины, находясь в бегах. Его поймали в Ростовской области вместе с двумя соучастниками. Всего по делу арестовали шестерых — Шахина Аббасова, Низами Аббасова, Бахтияра Аббасова, Шохрата Аббасова, Иссахана Аббасова и Нахида Гусейнова.

