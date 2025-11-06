Силовые структуры
Суд освободил трех фигурантов дела о расправе над российским байкером

Суд освободил трех фигурантов дела об убийстве байкера, одного оправдали
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

Суд освободил трех фигурантов дела о расправе над 24-летним байкером Кириллом Ковалевым из-за замечания. Об этом сообщает РИА Новости.

Один из фигурантов был оправдан — в его действиях не нашли состава преступления. Двум другим назначили год и 11 месяцев колонии, но они отбыли этот срок в СИЗО.

17 апреля 2024 года в московском районе Люблино 21-летний мигрант Шахин Аббасов напал с ножом на байкера, который попросил его убрать неправильно припаркованную машину. В результате россиянин получил ранения, был госпитализирован в тяжелом состоянии, а напавший скрылся вместе с братом.

Спасти Ковалева не удалось. Было возбуждено уголовное дело. Аббасов попытался скрыться, в этом ему помогали родственники. Они пытались переправить молодого человека в Луганскую народную республику, его задержали по пути туда — в Ростовской области.

Аббасова приговорили к 17 годам колонии.

