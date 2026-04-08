17:20, 8 апреля 2026Спорт

Тарасова высказалась о возможном отъезде из России

Татьяна Тарасова: Ничто не способно побудить меня уехать из России.
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Alexey Belkin / NEWS.ru / Globallookpress.com

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказалась о возможном отъезде из России. Об этом сообщает Sport24.

По словам специалиста, ничто не может побудить ее уехать в другую страну. «Мне уже много лет и я почти всю жизнь прожила в нашей стране», — заявила Тарасова.

Тренер добавила, что считает одним из лучших решений в своей жизни работать в США в 1990-е годы. «От своих слов не отказываюсь, хотя сейчас модно Америку критиковать», — заявила Тарасова.

Ранее бывший футболист московских «Спартака» и «Динамо» Кирилл Комбаров назвал преимущество Майами над Москвой. Спортсмен заявил, что количество бездомных в США не превышает московский уровень, а инфраструктура и сервис превосходят российскую столицу.

