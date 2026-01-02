Реклама

16:08, 2 января 2026

Бывший футболист «Спартака» назвал преимущества Майами над Москвой

Футболист Комбаров заявил, что сервис в Майами лучше, чем в Москве
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Dmitry Golubovich / Globallookpress.com

Бывший футболист московских «Спартака» и «Динамо» Кирилл Комбаров назвал преимущество Майами над Москвой. Его слова приводит «Матч ТВ».

Спортсмен заявил, что количество бездомных в США не превышает московский уровень, а инфраструктура и сервис превосходят российскую столицу. Он добавил, что качество жизни в двух городах примерно одинаково, однако в бытовых удобствах лидирует Майами.

1 января Комбаров рассказал о переезде в США. По словам спортсмена, изначально он поехал в Америку на лето, однако решил остаться.

Кирилл Комбаров с 2006 по 2010 годы выступал за «Динамо». С 2010 по 2016 годы он играл за «Спартак».

