14:39, 1 января 2026

Бывший футболист «Спартака» рассказал о переезде в США

Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Алена Кардаш / РИА Новости

Бывший футболист московских «Спартака» и «Динамо» Кирилл Комбаров рассказал о переезде в США. Об этом сообщает «Матч ТВ».

По словам спортсмена, изначально он поехал в Америку на лето. «На два месяца сняли дом, хотели потусить с семьей. Все понравилось, климат очень хороший, солнышко круглый год, океан в пяти минутах езды на машине. В итоге решили пока остаться», — рассказал Комбаров.

Ранее он заявил о неготовности покупать дешевый хлеб. «Я лучше куплю за 200-400 рублей, но я точно буду знать, что он натуральный», — рассказал футболист.

Кирилл Комбаров с 2006 по 2010 годы выступал за «Динамо». С 2010 по 2016 годы он играл за «Спартак».

