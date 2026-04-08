Тимоти Шаламе и Кайли Дженнер назвали посмешищем из-за внешнего вида на фото папарацци

Пользователи сети назвали посмешищем актера Тимоти Шаламе и телезвезду Кайли Дженнер на фото папарацци. Комментарии и снимки появились на сайте издания Daily Mail.

Уличные фотографы заметили пару в ресторане Sushi Park, расположенном в Лос-Анджелесе. 28-летняя предпринимательница попала в объективы камер в брюках со средней посадкой и прозрачном топе, сквозь ткань которого просвечивал бюстгальтер. 30-летний артист, в свою очередь, предстал в приспущенных серо-голубых джинсах, белом лонгсливе и черной бейсболке.

Внешний вид знаменитостей для похода в ресторан удивил читателей портала. «Пара, ставшая посмешищем!», «Эти широкие и свободные джинсы, которые носит Тимоти, делают его очень низким», «Наконец-то Кайли одета», «Тимоти самый странно выглядящий взрослый мужчина», «Тимоти выглядит как сын Кайли», «Он выбрал наряд в стиле Бибера», — обсуждали они в комментариях под материалом.

В марте сообщалось, что в сети завирусилось видео с Шаламе в головном уборе с намеком на скандальные слова о балете.