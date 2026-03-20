15:11, 20 марта 2026

В сети завирусилось видео с Тимоти Шаламе в кепке с намеком на скандальные слова о балете

Мария Винар

Кадр: @closer_france

В сети завирусилось видео с американским и французским актером Тимоти Шаламе в головном уборе с намеком на скандальные слова о балете. Кадры опубликовало французское издание Closer в своем Instagram-аккаунте (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Речь идет о появлении артиста на публике в январе 2025 года. Тогда Шаламе заметили у входа в отель в Париже. Он предстал перед камерами в приспущенных джинсах, черно-серой куртке и белых кедах. Кроме того, он был в кепке с надписью New York City Ballet, отсылающей к балетной труппе, организованной в 1948 году Джорджем Баланчиным и Линкольном Кирстейном в Нью-Йорке.

Видео, которое было опубликовано четыре дня назад, набрало 39 тысяч лайков и более тысячи комментариев. Многие пользователи платформы пошутили, что ролик, снятый год назад, очень актуален. «Теперь он носит кепку, чтобы искупить свою вину», «Слишком поздно для извинений», «Ему надо всего лишь понять, что любое искусство нужно уважать», «Одной кепки мало для извинений», «Хороший PR-ход», — высказывались они.

Тимоти Шаламе в преддверии церемонии «Оскар» заявил, что опера и балет в настоящее время никому неинтересны.

Позже редакторы Daily Mail назвали наряд звезды «Марти Великолепного» самым худшим на «Оскаре».

