16:53, 16 марта 2026

Наряд угодившего в скандал Тимоти Шаламе назвали самым худшим на «Оскаре»

Мария Винар

Фото: Daniel Cole / Reuters

Редакторы Daily Mail назвали самые худшие наряды звезд на церемонии вручения кинопремии «Оскар». Рейтинг опубликован на сайте портала.

Среди плохо одетых знаменитостей оказались актриса Деми Мур и актер Тимоти Шаламе, который накануне мероприятия угодил в скандал из-за высказываний о балете. Журналисты не оценили облегающее платье с перьями звезды «Субстанции» и белый костюм с резиновыми сапогами в тон номинанта за лучшую мужскую роль в «Марти Великолепном».

Кроме того, в список попали Приянка Чопра, Джиннифер Гудвин, Одесса Адлон, Кристен Уиг и Мелисса Маккарти. Вслед за ними расположились Келти Найт, Конан О'Брайен и Молли Симс. Лимонно-желтое платье последней знаменитости составители рейтинга сравнили с кексом и отметили, что в нем можно посещать только чаепития.

Ранее редакторы GQ назвали самых стильных мужчин на «Оскаре».

