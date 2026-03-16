Наряд угодившего в скандал Тимоти Шаламе назвали самым худшим на «Оскаре»

Редакторы Daily Mail назвали самые худшие наряды звезд на церемонии вручения кинопремии «Оскар». Рейтинг опубликован на сайте портала.
Среди плохо одетых знаменитостей оказались актриса Деми Мур и актер Тимоти Шаламе, который накануне мероприятия угодил в скандал из-за высказываний о балете. Журналисты не оценили облегающее платье с перьями звезды «Субстанции» и белый костюм с резиновыми сапогами в тон номинанта за лучшую мужскую роль в «Марти Великолепном».
Кроме того, в список попали Приянка Чопра, Джиннифер Гудвин, Одесса Адлон, Кристен Уиг и Мелисса Маккарти. Вслед за ними расположились Келти Найт, Конан О'Брайен и Молли Симс. Лимонно-желтое платье последней знаменитости составители рейтинга сравнили с кексом и отметили, что в нем можно посещать только чаепития.
