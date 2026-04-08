Трихолог из России высказалась про популярные мифы о мытье головы

Трихолог Сирмайс: Мытье волос по мере загрязнения не приводит к седине

Кандидат медицинских наук, дерматовенеролог и трихолог Наталия Сирмайс высказалась про популярные мифы о мытье головы. Ее комментарий публикует «Радио 1».

Недавно в сети появилась информация о том, что долгий отказ от удаления загрязнений может привести к седине и облысению. Так, часть людей стали мыть голову как можно чаще в противовес тем, кто сократил использование шампуня ради предполагаемого здоровья кожи головы.

В свою очередь, врач пояснила, что частота мытья зависит от индивидуальных особенностей. Обладатели жирной кожи могут прибегать к водным процедурам каждый день, тогда как люди с сухой кожей — раз в три-четыре дня. «Мыть волосы нужно по мере необходимости, у каждого она своя. Это не приводит к седине и облысению», — заявила медик.

