Трихолог из России высказалась про популярные мифы о мытье головы

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
17:03, 8 апреля 2026

Трихолог Сирмайс: Мытье волос по мере загрязнения не приводит к седине
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Sarayut Sridee / Shutterstock / Fotodom  

Кандидат медицинских наук, дерматовенеролог и трихолог Наталия Сирмайс высказалась про популярные мифы о мытье головы. Ее комментарий публикует «Радио 1».

Недавно в сети появилась информация о том, что долгий отказ от удаления загрязнений может привести к седине и облысению. Так, часть людей стали мыть голову как можно чаще в противовес тем, кто сократил использование шампуня ради предполагаемого здоровья кожи головы.

В свою очередь, врач пояснила, что частота мытья зависит от индивидуальных особенностей. Обладатели жирной кожи могут прибегать к водным процедурам каждый день, тогда как люди с сухой кожей — раз в три-четыре дня. «Мыть волосы нужно по мере необходимости, у каждого она своя. Это не приводит к седине и облысению», — заявила медик.

Ранее в апреле сообщалось, что одна популярная привычка в уходе за волосами может приводить к седине и частичному облысению.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Иран остановил проход судов через Ормузский пролив

    Стало известно о желании ПСЖ летом купить самого дорогого футболиста России

    Россияне расхотели отдыхать на праздниках

    Задержанный полицейскими мужчина проглотил наркотики и не выжил

    Действия Израиля описали словами «США не могут сдержать своего агрессивного пса»

    Суд решил судьбу имущества «золотой судьи» Хахалевой

    В МИД России ответили на протест Баку по Карабаху

    Застрелившего родителей беглого россиянина нашли в машине

    Роль Китая в прекращении огня на Ближнем Востоке раскрыли

    Уехавший из России в США блогер поироинизировал над Галкиным

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok