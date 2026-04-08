Politico: Европе не хватает власти, чтобы навязывать свою волю остальному миру

Европе не хватает власти, чтобы навязывать свою волю другим государствам, заявил газете Politico неназванный европейский дипломат.

По его словам, Европа «относительно слаба» на международной арене. «У нас нет власти, в классическом значении жесткой силы, чтобы навязывать нашу волю миру», — подчеркнул политик.

Он уточнил, что Евросоюз обычно «вязнет» в попытках вести переговоры и использовать рычаги влияния.

Ранее лидер партии «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньян также заявил о подготовке Европы к войне с Россией.