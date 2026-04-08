В ЕК дали ответ на слова Вэнса с критикой брюссельских бюрократов

Официальный представитель Еврокомиссии (ЕК) Том Ренье болезненно отреагировал на высказывания вице-президента США Джей Ди Вэнса в намерении брюссельских бюрократов разрушить венгерскую экономику из-за личной неприязни к премьеру Виктору Орбану. Об этом сообщает РИА Новости.

Комментируя заявления американского политика, Ренье несколько раз сделал акцент на выражении «европейские бюрократы». «Именно это и делают "европейские бюрократы" — выстраивают прочные правила, чтобы гарантировать, что выборы остаются в руках наших граждан», — ответил представитель Еврокомиссии.

Он добавил, что с «европейско-бюрократической точки зрения» подобное законодательство было одобрено государствами-членами Евросоюза (ЕС).

Ранее Вэнс раскритиковал попытки Брюсселя и ряда стран ЕC повлиять на исход парламентских выборов в Венгрии. По его словам, угрозы Евросоюза лишить Венгрию миллиардов долларов только потому, что она защищает свои границы — это внешнее вмешательство. Он подчеркнул, что Вашингтон никогда не прибегал к подобным методам из уважения к суверенитету венгерского народа.

Американский вице-президент назвал раздражающими действия бюрократов из Брюсселя и иностранных правительств, которые угрожают венгерским гражданам. Вэнс призвал жителей страны не допустить внешнего влияния на ход голосования.