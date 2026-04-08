09:07, 8 апреля 2026Мир

В Европе заявили о «не лучшем времени» для связей с США

Politico: Европе следует проявлять осторожность с США на фоне конфликта в Иране
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Alex Brandon / Reuters

Европе следует проявлять осторожность с США на фоне конфликта в Иране, так как американский президент Дональд Трамп недоволен отсутствием помощи с ее стороны. Об этом заявил неназванный представитель одной из европейских стран НАТО в беседе с Politico.

«Очевидно, сейчас не лучшее время для трансатлантических связей. Трамп явно недоволен тем, как развивается иранская кампания, и хочет обвинить в этом союзников», — подчеркнул собеседник издания.

По словам чиновника, европейские страны НАТО не виноваты в происходящем. Он добавил, что Европе и США все равно «следует проявлять осторожность» в контактах друг с другом.

Ранее американский лидер заявил, что распрощался с НАТО. По его словам, это произошло из-за реакции стран альянса на желание США контролировать Гренландию. Еще одним поводом для разочарования Трампа стала позиция НАТО в вопросе военной операции против Ирана.

