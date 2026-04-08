01:54, 8 апреля 2026Мир

В Иране опровергли удар по заводам алюминиевого производства

Евгений Силаев

Заводы алюминиевого производства, расположенные на западе Ирана, не подверглись удару США и Израиля. Об этом сообщило агентство Mehr в своем Telegram-канале со ссылкой на местные власти.

«Вопреки некоторым слухам, заводы по производству алюминия и машиностроения в Араке не были целью этих атак», — говорится в сообщении.

Отмечается, что снаряды США и Ирана поразили части одного из промышленных предприятий рядом с городом Арак.

Ранее США и Израиль атаковали нефтехимический комплекс Fajr в Бендер-Махшехр на территории Ирана.

    Последние новости

    США согласились на двухнедельное перемирие с Ираном

    Стало известно о согласии США оставить контроль над Ормузским проливом за Тегераном

    Иран объявил о победе над США после слов Трампа

    Трамп заявил о согласовании спорных вопросов с Ираном

    Учительница рисования занималась сексом с несовершеннолетним в школе и машине

    Выявлена группа людей с повышенным риском раннего инсульта

    Родителям школьников предложили сдать пробный ЕГЭ

    Раскрыта позиция Израиля по перемирию США с Ираном

    В Иране опровергли удар по заводам алюминиевого производства

    Москвичу дали 15 суток за попытку украсть девушку, как в «Кавказской пленнице»

    Все новости
