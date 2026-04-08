В Иране опровергли удар по заводам алюминиевого производства

Mehr: Заводы алюминиевого производства в Иране не подвергались удару

Заводы алюминиевого производства, расположенные на западе Ирана, не подверглись удару США и Израиля. Об этом сообщило агентство Mehr в своем Telegram-канале со ссылкой на местные власти.

«Вопреки некоторым слухам, заводы по производству алюминия и машиностроения в Араке не были целью этих атак», — говорится в сообщении.

Отмечается, что снаряды США и Ирана поразили части одного из промышленных предприятий рядом с городом Арак.

Ранее США и Израиль атаковали нефтехимический комплекс Fajr в Бендер-Махшехр на территории Ирана.