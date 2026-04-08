01:28, 8 апреля 2026

США и Израиль атаковали нефтехимический комплекс в Иране

Марина Совина (ночной редактор)
США и Израиль атаковали нефтехимический комплекс Fajr в Бендер-Махшехр на территории Ирана. Об этом сообщает Press TV в Telegram.

Кроме того, США и Израиль ударили по алюминиевому заводу в городе Эрак.

Ранее глава Минобороны Израиль Исраэль Кац заявил о выводе из строя крупнейшего завода Ирана. По словам главы оборонного ведомства, на этот объект приходится около 50 процентов всей нефтехимической продукции страны. Атака произошла после удара по второму по величине заводу на прошлой неделе.

До этого сообщалось, что план масштабной бомбардировки иранских энергообъектов Соединенными Штатами и Израилем уже подготовлен.

