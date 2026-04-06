Израиль заявил о выводе из строя двух крупнейших заводов Ирана

Глава Минобороны Израиль Кац заявил о выводе из строя крупнейшего завода Ирана

Армия обороны Израиля нанесла мощный удар по крупнейшему нефтехимическому заводу Ирана. Об этом заявил министр обороны Израиля Исраэль Кац, сообщает Clash Report.

По словам главы оборонного ведомства, на этот объект приходится около 50 процентов всей нефтехимической продукции страны. Атака произошла после удара по второму по величине заводу на прошлой неделе.

Кац подчеркнул, что оба предприятия, которые вместе обеспечивают 85 процентов нефтехимического производства Ирана, выведены из строя. Он назвал это многомиллиардным экономическим ударом по иранскому режиму.

Министр добавил, что вместе с премьер-министром Биньямином Нетаньяху поручил Армии обороны Израиля продолжать интенсивные удары по национальной инфраструктуре Ирана.

Ранее портал Axios сообщил, что план масштабной бомбардировки иранских энергообъектов Соединенными Штатами и Израилем уже подготовлен.