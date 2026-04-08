В Иране раздались взрывы после объявления перемирия

На иранском нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) раздались взрывы после объявления перемирия. Об этом сообщает агентство Mehr.
«После объявления прекращения огня, на нефтеперерабатывающем заводе на острове Лаван произошло несколько взрывов», — утверждается в публикации.
Агентство отметило, что причина произошедшего остается неизвестной. Кроме того, взрывы были слышны и на иранском острове Сирри.
8 апреля президент США Дональд Трамп сообщил, что согласился на двухнедельное перемирие с Ираном. По словам политика, Вашингтон и Тегеран близки к заключению окончательного соглашения о долгосрочном мире.