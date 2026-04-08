В Иране раздались взрывы после объявления перемирия

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:26, 8 апреля 2026Мир

Mehr: На иранском НПЗ раздались взрывы после объявления перемирия
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

На иранском нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) раздались взрывы после объявления перемирия. Об этом сообщает агентство Mehr.

«После объявления прекращения огня, на нефтеперерабатывающем заводе на острове Лаван произошло несколько взрывов», — утверждается в публикации.

Агентство отметило, что причина произошедшего остается неизвестной. Кроме того, взрывы были слышны и на иранском острове Сирри.

8 апреля президент США Дональд Трамп сообщил, что согласился на двухнедельное перемирие с Ираном. По словам политика, Вашингтон и Тегеран близки к заключению окончательного соглашения о долгосрочном мире.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok