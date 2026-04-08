07:31, 8 апреля 2026Экономика

В конфликте на Ближнем Востоке увидели неожиданную угрозу

«Известия»: Из-за конфликта вокруг Ирана могут возникнуть перебои с сигаретами
Вячеслав Агапов

Фото: Amir Cohen / Reuters

Из-за конфликта вокруг Ирана в мире могут возникнуть перебои с поставками сигарет и сигар. Неожиданную угрозу конфликта на Ближнем Востоке увидели источники газеты «Известия».

По данным Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования, на семь стран Персидского залива (Катар, ОАЭ, Оман, Бахрейн, Саудовскую Аравию, Иран и Кувейт) приходится более 20 процентов мирового экспорта табачной продукции. Из-за ударов по промышленным и логистическим объектам региона возможность обеспечивать рынок их товарами под угрозой.

Сигареты с Ближнего Востока импортируют Грузия, Киргизия, Сингапур, Таиланд, а также страны Африки, и в первую очередь от перебоев в поставках пострадают именно они. Из-за дефицита табачных изделий последуют рост цен и увеличенные сроки поставок, но его могут побороть с помощью переноса производства в другие районы или перераспределения поставок, допустил аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.

Как заявил ранее премьер-министр России Михаил Мишустин, восстановление логистических перевозок в регионе Персидского залива займет продолжительный период времени. Для восстановления грузовых перевозок в регионе понадобятся внушительные инвестиции. Они потребуются в том числе для ремонта поврежденной энергетической инфраструктуры и портов.

