14:26, 8 апреля 2026

В риторике США увидели стремление к постоянному миру с Ираном

Виктория Кондратьева

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

Белый дом пытается выдать стратегическое поражение США в конфликте с Ираном за победу. Такое мнение в социальной сети X выразил американский военный аналитик и бывший офицер армии США Дэвид Пайн.

По его мнению, такая риторика свидетельствует о серьезных намерениях президента Дональда Трампа превратить 15-дневное перемирие в постоянное соглашение. Пайн назвал войну с Тегераном «ненужной».

«Тот факт, что Белый дом преподносит сокрушительное стратегическое поражение США как победу, является хорошим признаком того, что Трамп серьезно настроен на то, чтобы сделать перемирие постоянным», — написал Пайн.

В ночь на 8 апреля Трамп объявил о согласии на двухнедельное перемирие с Ираном. Инициативу выдвинул премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф.

По словам американского лидера, военные цели США уже достигнуты и они готовы перейти к политическому урегулированию.

