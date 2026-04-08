В России назвали условия для полного поражения США в войне с Ираном

Если США выполнят условия Ирана, то это станет полным поражением для Вашингтона. Об этом сообщил сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что на данный момент у Соединенных Штатов и Ирана есть две разные трактовки соглашения о перемирии, поэтому есть высокий риск, что оно не продлится долго. На данный момент взгляды Тегерана и Вашингтона сходятся только в разблокировке Ормузского пролива.

«Если США выполнят все эти условия Тегерана, то это означает полное и безоговорочное поражение США. <...> Еще один сценарий состоит в том, что это тактическое отступление [президента США Дональда] Трампа. Перемирие — не есть мир», — пояснил сенатор.

Парламентарий также отметил, что судьба Трампа на данный момент «висит на ниточке», тем более премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху, по мнению Пушкова, вряд ли поддержит американского президента.

Ранее глава Белого дома заявил, что согласился на двухнедельное перемирие с Ираном. До этого Трамп угрожал уничтожить всю иранскую цивилизацию и поставил дедлайн для Тегерана, который должен был истечь 8 апреля в 4:00 по московскому времени.