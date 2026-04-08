17:08, 8 апреля 2026

В России назвали условия для полного поражения США в войне с Ираном

Пушков: Если США выполнят условия Ирана, то это станет для них поражением
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Если США выполнят условия Ирана, то это станет полным поражением для Вашингтона. Об этом сообщил сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что на данный момент у Соединенных Штатов и Ирана есть две разные трактовки соглашения о перемирии, поэтому есть высокий риск, что оно не продлится долго. На данный момент взгляды Тегерана и Вашингтона сходятся только в разблокировке Ормузского пролива.

«Если США выполнят все эти условия Тегерана, то это означает полное и безоговорочное поражение США. <...> Еще один сценарий состоит в том, что это тактическое отступление [президента США Дональда] Трампа. Перемирие — не есть мир», — пояснил сенатор.

Парламентарий также отметил, что судьба Трампа на данный момент «висит на ниточке», тем более премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху, по мнению Пушкова, вряд ли поддержит американского президента.

Ранее глава Белого дома заявил, что согласился на двухнедельное перемирие с Ираном. До этого Трамп угрожал уничтожить всю иранскую цивилизацию и поставил дедлайн для Тегерана, который должен был истечь 8 апреля в 4:00 по московскому времени.

    Последние новости

    Иран остановил проход судов через Ормузский пролив

    Стало известно о желании ПСЖ летом купить самого дорогого футболиста России

    Россияне расхотели отдыхать на праздниках

    Задержанный полицейскими мужчина проглотил наркотики и не выжил

    Действия Израиля описали словами «США не могут сдержать своего агрессивного пса»

    Суд решил судьбу имущества «золотой судьи» Хахалевой

    В МИД России ответили на протест Баку по Карабаху

    Застрелившего родителей беглого россиянина нашли в машине

    Роль Китая в прекращении огня на Ближнем Востоке раскрыли

    Уехавший из России в США блогер поироинизировал над Галкиным

    Все новости
