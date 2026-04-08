В России рассказали о влиянии перемирия с Ираном на конфликт на Украине

Умеренков: Перемирие в Иране не принесет облегчения Украине

Перемирие в войне США с Ираном не принесет облегчения Украине, поскольку Киев потерял внимание мирового сообщества и надежду на получение европейского финансирования. Об этом в колонке для kp.ru заявил обозреватель Евгений Умеренков.

«У Европы, которая вынуждена срочно перевооружаться, судя по всему, обещанных Киеву грошей нет и не будет — во всяком случае в том объеме, что ожидался. США вообще отказались финансировать [Киев]», — говорится в публикации.

Эксперт отметил, что атака США на Иран также «украла у Украины камеры».

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Россия приветствует решение США и Ирана не идти по пути вооруженной эскалации. По его словам, Москва надеется, что прямые контакты Тегерана и Вашингтона состоятся в ближайшее время.