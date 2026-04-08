В России заявили о предъявленном США ультиматуме Ирана

Депутат Журавлев: Тегеран добился от Вашингтона всего, чего ему было нужно

Если внимательно посмотреть на те требования, которые выставил Иран, — это чистой воды ультиматум, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что достижение двухнедельного прекращения огня в конфликте с Ираном стало полной и безоговорочной победой Вашингтона. Президент США не стал отвечать на вопрос о том, планирует ли он воплотить свои прежние угрозы уничтожить иранскую гражданскую инфраструктуру в случае нарушения соглашения.

Журавлев отметил, что требования Ирана к США — прекращение огня, репарации и гарантии того, что подобное больше не повторится, являются ультиматумом. В таком случае, если Трамп идет на эти условия, значит, США должны считаться проигравшей стороной, так как Тегеран добился от Вашингтона всего, чего ему было нужно, подчеркнул депутат. При этом в ответ Иран всего лишь открывает для судоходства Ормузский пролив, который и заблокирован-то был из-за начала боевых действий.

«Конечно, Трамп сейчас будет изворачиваться, чтобы перевернуть все с ног на голову и представить, будто это победа. Но каждому, кто наблюдает за происходящим, ясно — это одна из самых неудачных военных кампаний за всю историю США», — сказал депутат.

Ранее глава Белого дома заявил, что согласился на двухнедельное перемирие с Ираном. До этого американский лидер угрожал уничтожить всю иранскую цивилизацию и поставил дедлайн для Тегерана, который должен был истечь 8 апреля в 4:00 по московскому времени.

