07:01, 8 апреля 2026Моя странаЭксклюзив

В российском городе педиатры стали добираться до пациентов на электросамокатах

Мария Винар

Фото: сервис кикшеринга «Юрент»

В Челябинске участковые педиатры стали добираться до пациентов на электросамокатах. Об этом сообщил Ленте.ру сервис кикшеринга «Юрент».

Главный врач детской городской клинической поликлиники № 8 им. Александра Невского Антон Рыжий рассказал, что инициатива направлена на сокращение времени ожидания помощи маленьким пациентам, особенно в часы пик. Кроме того, он отметил, что данное предложение от сервиса поможет снизить физическую нагрузку на медиков, которым ежедневно приходится посещать десятки адресов. «Мы стремимся сделать медицинскую помощь более доступной и оперативной», — пояснил Рыжий.

Генеральный директор «Юрент» Иван Туринге подчеркнул, что электросамокаты давно перестали быть просто развлечением. По его мнению, теперь это полноценный городской транспорт.

В апреле прошлого года сообщалось, что беспилотники начнут доставлять лекарства и анализы в больницы Нижнего Новгорода.

