В российском городе решили не убирать сугробы высотой с человеческий рост

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
14:34, 8 апреля 2026

На Камчатке решили не спешить с уборкой сугробов высотой с человеческий рост
Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Александр Пирагис / РИА Новости

Снежные завалы высотой с человеческий рост не спешат убирать в Петропавловске-Камчатском. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

Местные жители пожаловались, что улица Тушканова находится под завалами уже второй месяц. Автомобили стоят в пробках из-за нечищенных дорог, пешеходам сложно перемещаться по улицам.

Коммунальные службы после жалоб жителей города расчистили небольшой участок. Отмечается, что в столицу Камчатки в настоящее время надвигается новый циклон.

Ранее ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова рассказала, что 80 процентов территории России все еще покрыто снегом. В некоторых районах Камчатки высота сугробов сейчас достигает 80 сантиметров, а в сибирских регионах — более 50 сантиметров.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Госдуме ответили на обращение Зеленского к России

    Израиль объявил о приостановке ударов по Ирану с одним уточнением

    У бывшего сенатора России захотели забрать имущество

    Заводы одной из самых развитых стран оказались на грани закрытия

    В России назвали возможные сроки снятия ограничений на посещение Ближнего Востока

    Россиянин напал на подростков во дворе и поплатился

    На Дальнем Востоке спасли забредшую в город беременную косулю

    ФСИН опровергла побег заключенных в тапочках из поезда в российском регионе

    Занимавший пост семь дней мэр-рекордсмен российского города оказался на допросе

    На Украине заявили о завершении следствия по делу Тимошенко

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok