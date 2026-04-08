В российском городе решили не убирать сугробы высотой с человеческий рост

На Камчатке решили не спешить с уборкой сугробов высотой с человеческий рост

Снежные завалы высотой с человеческий рост не спешат убирать в Петропавловске-Камчатском. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

Местные жители пожаловались, что улица Тушканова находится под завалами уже второй месяц. Автомобили стоят в пробках из-за нечищенных дорог, пешеходам сложно перемещаться по улицам.

Коммунальные службы после жалоб жителей города расчистили небольшой участок. Отмечается, что в столицу Камчатки в настоящее время надвигается новый циклон.

Ранее ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова рассказала, что 80 процентов территории России все еще покрыто снегом. В некоторых районах Камчатки высота сугробов сейчас достигает 80 сантиметров, а в сибирских регионах — более 50 сантиметров.