69-я параллель
19:36, 8 апреля 2026

В селе Павловка Красноярского края открылась школа после капремонта

На ремонт школы в Красноярском крае власти направили более 70 миллионов рублей
Григорий Шугаев

Фото: John_T / Shutterstock / Fotodom  

В селе Павловка Назаровского округа Красноярского края после капитального ремонта открылась школа. Обновление стало возможным благодаря муниципальному комплексному проекту развития — механизму, при котором бизнес инвестирует в производство и создает рабочие места, а государство вкладывает средства в инфраструктуру села.

Инвестор — ЗАО «Назаровское» — вложил 1,8 миллиарда рублей в модернизацию коровника на 1200 голов. Компания реконструировала здания, заменила кровлю, установила доильных роботов и построила крытый сеновал. В итоге было создано 40 новых рабочих мест.

Из бюджета на капитальный ремонт школы направили более 70 миллионов рублей. Полностью обновили кровлю и фасад, заменили инженерные системы, отремонтировали классы, столовую, зоны для мероприятий и отдыха. Также оборудовали доступную среду и оснастили учебные кабинеты.

«Нас впечатлили сами классы — красивые. Стало гораздо комфортнее. Особенно понравилась обновленная столовая», — поделились школьники.

Заместитель министра экономики и регионального развития края Светлана Сидельникова отметила, что в регионе насчитывается 28 подобных проектов. «Но таких комплексных и практически единовременных преобразований в селе, как здесь, — нигде не было. Этим нужно гордиться, но останавливаться нельзя», — сказала Сидельникова.

Кроме того, в рамках муниципального комплексного проекта развития в селе появилась спортивная площадка, отремонтировали Дом культуры и дорогу в центре.

