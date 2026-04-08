Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:21, 8 апреля 2026Мир

Вэнс раскритиковал европейских лидеров за позицию по Украине

Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Jonathan Ernst / Pool / Reuters

Вице-президент США Джей Ди Вэнс выразил разочарование позицией большинства европейских лидеров по конфликту на Украине. Об этом сообщает The Guardian.

«Вэнс говорит, что США разочарованы многими политическими лидерами в Европе, которые, по его словам, не особо заинтересованы в урегулировании этого конкретного конфликта», — сказано в публикации.

Он подчеркнул, что лишь некоторые западноевропейские столицы внесли вклад в решение кризиса, в частности, выделив премьер-министра Италии Джорджу Мелони. При этом, по словам Вэнса, именно венгерский премьер Виктор Орбан «помог по-настоящему осознать суть этого конфликта».

Ранее вице-президент США заявил, что упреки президента Украины Владимира Зеленского в адрес Орбана из-за нежелания одобрять Киеву кредит в 90 миллиардов евро являются скандальными. «Во-первых, я даже не знал, что Зеленский говорил о намерении отправить солдат в резиденцию премьер-министра, до вчерашнего дня. Когда Виктор [Орбан] мне об этом рассказал, когда я проверил информацию, я не мог поверить, что это правда», — подчеркнул американский политик.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о жестком разговоре Путина с Пашиняном в Кремле

    Военный эксперт рассказал о принесшем Ирану победу супероружии

    Курс доллара в России упал до минимума с начала марта

    Американист дал прогноз по перемирию Ирана и США

    Врач предостерег от распространенной ошибки во время обеда

    Европейский политик скептически отнесся к перемирию между США и Ираном

    Стали известны новые детали предстоящего бала Met Gala

    Депутат рассказал о вопиющем случае с отказом в выплате вдове российского бойца

    Жители российского города пожаловались на массовые падения при попытке выйти на улицу

    В Тегеране подожгли флаги США и Израиля

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok