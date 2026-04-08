Вэнс раскритиковал европейских лидеров за позицию по Украине

Вэнс выразил разочарование позицией европейских лидеров по украинскому конфликту

Вице-президент США Джей Ди Вэнс выразил разочарование позицией большинства европейских лидеров по конфликту на Украине. Об этом сообщает The Guardian.

«Вэнс говорит, что США разочарованы многими политическими лидерами в Европе, которые, по его словам, не особо заинтересованы в урегулировании этого конкретного конфликта», — сказано в публикации.

Он подчеркнул, что лишь некоторые западноевропейские столицы внесли вклад в решение кризиса, в частности, выделив премьер-министра Италии Джорджу Мелони. При этом, по словам Вэнса, именно венгерский премьер Виктор Орбан «помог по-настоящему осознать суть этого конфликта».

Ранее вице-президент США заявил, что упреки президента Украины Владимира Зеленского в адрес Орбана из-за нежелания одобрять Киеву кредит в 90 миллиардов евро являются скандальными. «Во-первых, я даже не знал, что Зеленский говорил о намерении отправить солдат в резиденцию премьер-министра, до вчерашнего дня. Когда Виктор [Орбан] мне об этом рассказал, когда я проверил информацию, я не мог поверить, что это правда», — подчеркнул американский политик.