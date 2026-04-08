13:36, 8 апреля 2026Мир

Вэнс раскрыл текущий этап переговоров между Россией и Украиной

Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Marton Monus / Reuters

Переговоры по урегулированию конфликта на Украине сейчас сосредоточены вокруг «нескольких квадратных километров» территорий. Об этом в ходе своего визита в Венгрию заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс. Трансляция доступна на YouTube-канале GBNews.

«Мы добились определенного прогресса. Конечно, окончательного прогресса еще нет, но я довольно оптимистичен», — сказал Вэнс в научно-образовательном учреждении Коллегия Матьяша Корвина. По его словам, на данном этапе стороны спорят о территориях «в том или ином направлении».

Американский вице-президент не уточнил, о каких именно участках идет речь. Он также воздержался от прогнозов относительно сроков достижения финального соглашения.

Ранее Вэнс заявил, что позиции России и Украины на переговорах по урегулированию конфликта постепенно сближаются. Он отметил, что у американской стороны есть документы как от Украины, так и от России. По его словам, им действительно удалось ознакомиться с позициями обеих сторон, и со временем эти позиции становятся все ближе друг к другу.

