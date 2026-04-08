Вэнс рассказал о ходе диалога России и Украины

13:05, 8 апреля 2026

Вице-президент США Вэнс: Позиции России и Украины постепенно сближаются
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Jonathan Ernst / Pool / Reuters

Позиции России и Украины на переговорах по урегулированию конфликта постепенно сближаются. Об этом в ходе своего визита в Венгрию заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс. Трансляция доступна на YouTube-канале GBNews.

«У нас есть документы от Украины и документы от России. Мы действительно смогли получить их позиции, и со временем их позиции становятся все ближе и ближе», — сказал Вэнс.

Американский вице-президент не уточнил, о каких именно документах идет речь и на какой стадии находятся переговоры.

Ранее Вэнс заявил, что скорейшее урегулирование конфликта на Украине отвечает интересам всех сторон: Украины, Европы, Венгрии и США.

    Последние новости

    Стало известно о жестком разговоре Путина с Пашиняном в Кремле

    Европейский политик скептически отнесся к перемирию между США и Ираном

    Стали известны новые детали предстоящего бала Met Gala

    Депутат рассказал о вопиющем случае с отказом в выплате вдове российского бойца

    Жители российского города пожаловались на массовые падения при попытке выйти на улицу

    В Тегеране подожгли флаги США и Израиля

    Определен наиболее полезный способ употребления фруктов

    В России высказались о возобновлении трехсторонних переговоров по Украине

    GAC готовит новый флагманский кроссовер для россиян

    Две страны Персидского залива заявили об атаках Ирана после перемирия

    Все новости
