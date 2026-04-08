Вэнс рассказал о ходе диалога России и Украины

Вице-президент США Вэнс: Позиции России и Украины постепенно сближаются

Позиции России и Украины на переговорах по урегулированию конфликта постепенно сближаются. Об этом в ходе своего визита в Венгрию заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс. Трансляция доступна на YouTube-канале GBNews.

«У нас есть документы от Украины и документы от России. Мы действительно смогли получить их позиции, и со временем их позиции становятся все ближе и ближе», — сказал Вэнс.

Американский вице-президент не уточнил, о каких именно документах идет речь и на какой стадии находятся переговоры.

Ранее Вэнс заявил, что скорейшее урегулирование конфликта на Украине отвечает интересам всех сторон: Украины, Европы, Венгрии и США.