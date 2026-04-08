Вероятность еще одного обрушения нефтяных котировок оценили

Доцент Щербаченко: В ближайшее время нефть будет стоить 80-90 долларов

В настоящее время на нефтяном рынке наблюдается скорее передышка, чем окончательное снятие напряжения. Об этом «Ленте.ру» заявил доцент Финансового университета при Правительстве РФ Петр Щербаченко.

По его словам, сейчас из котировок уходит «военная премия», хотя фундаментально ситуация осталась прежней. Сохраняется геополитический риск, поэтому участники рынка пока не рассчитывают на значительное дальнейшее снижение. Как полагает Щербаченко, цены в ближайшее время останутся на уровне 80-90 долларов за баррель.

Однако, если перемирие перерастет в полноценные переговоры, то цена нефти марки Brent будет снижаться и окажется в коридоре 78-85 долларов за баррель.

Ранее стоимость нефти резко упала на фоне достижения перемирия между Ираном и США. Так, цена фьючерсов на сорт Brent снизилась примерно на 16 процентов, до 93 долларов за баррель, а на WTI — примерно на 19 процентов, до 92 долларов за баррель.

В настоящее время в Ормузском проливе заблокировано более 800 судов. Большая часть из них транспортирует энергоносители. Например, 426 танкеров везут сырую нефть, а еще 34 загружены сжиженным нефтяным газом, 19 танкеров — сжиженным природным газом.