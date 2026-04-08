Названо количество заблокированных в Ормузском проливе судов

В Ормузском проливе заблокировано более 800 судов. Количество застрявших кораблей называет Bloomberg.

Большая часть заблокированных в Персидском заливе судов транспортирует различные энергоносители. Так, 426 танкеров везут сырую нефть и «чистое» топливо. Еще 34 судна загружены сжиженным углеводородным газом, 19 танкеров — сжиженным природным газом. Оставшиеся перевозят сухогрузы.

Перевозчики пытаются разобраться в условиях прекращения огня, о котором договорились Иран и США, чтобы эвакуировать танкеры, которые сейчас находятся в Персидском заливе.

«Нельзя возобновить глобальные морские перевозки за 24 часа. Владельцы танкеров, страховщики и экипажи должны верить, что риск действительно снизился, а не просто приостановился», — объяснила адъюнкт-профессор Института обороны и безопасности Университета Западной Австралии Дженнифер Паркер.

Как сообщал ранее NHK, ситуация в районе Персидского залива продолжит негативно влиять на японскую и мировую экономику до тех пор, пока иранский кризис не урегулируют на долговременной основе. Сейчас в этом районе оказались заперты 42 японских корабля. Пока же в аппарате японского правительства призвали не спешить с выводами и напомнили, что в центре внимания теперь окажется ситуация с обогащенным иранским ураном.