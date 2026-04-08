Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
09:12, 8 апреля 2026Экономика

Из Персидского залива не смогли вырваться более 40 японских кораблей

Кирилл Луцюк

Фото: Benoit Tessier / Reuters

Ситуация в районе Персидского залива продолжит негативно влиять на японскую и мировую экономику до тех пор, пока иранский кризис не урегулируют на долговременной основе. Об этом, как сообщило ТАСС, телеканалу NHK заявили представители японского правительства.

По их словам, после того как стало известно о двухнедельном перемирии между США и Ираном, появилась надежда на то, что коммерческие суда снова смогут курсировать через Ормузский пролив. В настоящее время в этом районе оказались заперты 42 японских корабля. Пока же в аппарате японского правительства призвали не спешить с выводами и напомнили, что в центре внимания теперь окажется ситуация с обогащенным иранским ураном. Эту проблему, как надеются в Токио, возможно, удастся решить дипломатическим путем.

Ранее премьер-министр Японии Санаэ Такаити допустила, что ее страна может изменить подход к импорту российской нефти.

Также появились данные о постепенном оживлении судоходного трафика через Ормузский пролив.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Раскрыты принятые Трампом требования Ирана

    К «Тотальному диктанту» в российском регионе присоединятся необычные участники

    Россиянка согласилась отправить брата на СВО за 30 миллионов рублей

    Россиянам заявили о переносе выходного в честь Дня Победы

    Раскрыты причины прорыва дамбы в Дагестане

    Двухлетний мальчик откопал человеческие останки на пляже

    Названы цели ударов под Харьковом

    Производство еды во всем мире оказалось под угрозой

    Названы самые выгодные направления для путешествий по России на майские

    Продавец российских автомобилей потерпел миллиардные убытки

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok