Из Персидского залива не смогли вырваться более 40 японских кораблей

NHK: В Персидском заливе оказались заперты 42 японских судна

Ситуация в районе Персидского залива продолжит негативно влиять на японскую и мировую экономику до тех пор, пока иранский кризис не урегулируют на долговременной основе. Об этом, как сообщило ТАСС, телеканалу NHK заявили представители японского правительства.

По их словам, после того как стало известно о двухнедельном перемирии между США и Ираном, появилась надежда на то, что коммерческие суда снова смогут курсировать через Ормузский пролив. В настоящее время в этом районе оказались заперты 42 японских корабля. Пока же в аппарате японского правительства призвали не спешить с выводами и напомнили, что в центре внимания теперь окажется ситуация с обогащенным иранским ураном. Эту проблему, как надеются в Токио, возможно, удастся решить дипломатическим путем.

Ранее премьер-министр Японии Санаэ Такаити допустила, что ее страна может изменить подход к импорту российской нефти.

Также появились данные о постепенном оживлении судоходного трафика через Ормузский пролив.