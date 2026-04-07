21:45, 7 апреля 2026

Такаити допустила пересмотр подхода к импорту российской нефти
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Issei Kato / Reuters

Премьер-министр Японии Санаэ Такаити допустила изменение подхода к импорту российской нефти. Об этом она заявила во время выступления в бюджетном комитете верхней палаты парламента, ее слова приводит «Российская газета».

Такаити подчеркнула, что решение будет приниматься исходя из результатов переговоров по Украине, а также с учетом интересов Токио. При этом конкретных шагов для изменения подхода к экспорту нефти премьер-министр не назвала.

Ранее Такаити заявила, что намерена провести переговоры с руководством Ирана, и, возможно, отдельный телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом до истечения срока его угрозы разбомбить ключевую иранскую инфраструктуру.

    Последние новости

    На Ближнем Востоке начали готовиться к скорому апокалипсису в Иране

    Москвичей предупредили о первой грозе

    Москвичам предсказали аномальное тепло

    В Японии допустили изменение подхода к импорту российской нефти

    Иран заявил о пересечении США и Израилем всех границ

    Небензя объяснил вето России на проект резолюции по Ормузскому проливу

    ЦРУ впервые применило в Иране секретное устройство «Призрачный шепот»

    В США жестко отреагировали на вето России и Китая по Ормузскому проливу

    Уничтожение бойцов ВСУ дроноводом армии России сняли на видео

    Люди вышли на улицы с огромными пенисами в руках

    Все новости
