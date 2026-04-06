Лучший союзник Трампа решил поговорить с Ираном

Премьер Японии Такаити намерена провести переговоры с руководством Ирана

Премьер-министр Японии Санаэ Такаити заявила, что намерена провести переговоры с руководством Ирана, и, возможно, отдельный телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом до истечения срока его угрозы разбомбить ключевую иранскую инфраструктуру. Об этом сообщает Bloomberg.

«В настоящее время мы готовимся к переговорам на уровне руководства. Мы будем и дальше делать все возможное, чтобы найти выход из этой ситуации и вернуться к миру», — отметила Такаити во время парламентской сессии.

Американский президент Дональд Трамп назвал Японию лучшим союзником США по сравнению с НАТО. Он раскритиковал Североатлантический альянс за нежелание поддержать Соединенные Штаты в стремлении разблокировать Ормузский пролив.

Ранее Трамп пригрозил разбомбить мосты и электростанции в Иране, если Ормузский пролив не будет открыт.

21 марта президент России Владимир Путин в послании верховному лидеру Ирана Моджтабе Хаменеи и президенту страны Масуду Пезешкиану пожелал иранскому народу достойно преодолеть суровые испытания.