Владелец похоронного бюро складировал разлагающиеся тела вместо кремации

В США владельца похоронного бюро уличили в хранении разлагающихся трупов

В США владелец похоронного бюро вместо кремации складировал разлагающиеся тела и при этом выставлял огромные счета скорбящим родственникам. Об этом сообщает New York Post.

55-летний Майкл Нотон продолжал управлять похоронным домом Camelot в городе Маунт-Вернон, хотя его лицензия была аннулирована еще семь лет назад. Его уличили в серьезных нарушениях и мошенничестве во время внезапной проверки в январе, когда инспекторы департамента здравоохранения обнаружили в похоронном бюро 13 тел в различных стадиях разложения. Согласно отчету, трупы были разбросаны по всему зданию, а некоторые даже сложены друг на друга, «как пакеты на складе». Также были найдены 17 коробок с кремированными останками.

По данным следствия, Нортон с мая 2025 года по январь 2026 года незаконно заключал контракты на оказание похоронных услуг, организовывал транспортировку и хранение тел, проводил церемонии и выставлял счета. Мужчина попал под суд, ему предъявлено обвинение по 20 пунктам, включая девять случаев мелкой и крупной кражи, мошенничество и подделку документов на перевозку тел. Если его признают виновным по самому тяжкому обвинению, владелец Camelot может провести в тюрьме до семи лет.

Мэр Маунт-Вернона Шауин Паттерсон-Ховард назвала произошедшее «глубоко тревожной, пугающей ситуацией, причинившей невыразимую боль бесчисленным семьям».

Ранее сообщалось, что в США суд приговорил бывшую хозяйку похоронного бюро к 18 годам тюремного заключения за то, что она выдавала семьям погибших фальшивый прах вместо настоящих останков. В здании ее морга нашли 190 разлагающихся тел.