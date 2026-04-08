Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
17:44, 8 апреля 2026

Вор сбежал из колонии ради ночи с возлюбленной

Вор сбежал из колонии ради ночи с возлюбленной
Владимир Седов
Владимир Седов

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

На Урале задержали покинувшего колонию-поселение 34-летнего заключенного. Об этом в своем Telegram-канале сообщает издание Baza.

По данным издания, мужчина отбывал срок в два года и восемь месяцев за совершенную им серию краж. Он воспользовался моментом, когда никто за ним не наблюдал, и сбежал, после чего поймал попутку и добрался до поселка, где жила любимая, чтобы провести с ней ночь.

Вскоре его настигли сотрудники федеральной службы исполнения наказания (ФСИН) России. За внеочередное свидание беглецу грозит новый срок.

Ранее ФСИН опровергла информацию о побеге группы заключенных в тапочках из специального вагона на территории Республики Чувашия.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Иран остановил проход судов через Ормузский пролив

    Стало известно о желании ПСЖ летом купить самого дорогого футболиста России

    Россияне расхотели отдыхать на праздниках

    Задержанный полицейскими мужчина проглотил наркотики и не выжил

    Действия Израиля описали словами «США не могут сдержать своего агрессивного пса»

    Суд решил судьбу имущества «золотой судьи» Хахалевой

    В МИД России ответили на протест Баку по Карабаху

    Застрелившего родителей беглого россиянина нашли в машине

    Роль Китая в прекращении огня на Ближнем Востоке раскрыли

    Уехавший из России в США блогер поироинизировал над Галкиным

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok