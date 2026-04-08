Вор сбежал из колонии ради ночи с возлюбленной

Осужденный за кражу вор ушел из колонии ради свидания с любимой

На Урале задержали покинувшего колонию-поселение 34-летнего заключенного. Об этом в своем Telegram-канале сообщает издание Baza.

По данным издания, мужчина отбывал срок в два года и восемь месяцев за совершенную им серию краж. Он воспользовался моментом, когда никто за ним не наблюдал, и сбежал, после чего поймал попутку и добрался до поселка, где жила любимая, чтобы провести с ней ночь.

Вскоре его настигли сотрудники федеральной службы исполнения наказания (ФСИН) России. За внеочередное свидание беглецу грозит новый срок.

Ранее ФСИН опровергла информацию о побеге группы заключенных в тапочках из специального вагона на территории Республики Чувашия.