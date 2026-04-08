Востоковед заявил о моральной победе Ирана в конфликте с США

Востоковед Сажин: Моральная победа в конфликте с США осталась за Ираном

Несмотря на тяжелый урон, Иран одержал моральную победу в противостоянии с США. Об этом в беседе с «Ридусом» заявил востоковед-иранист Владимир Сажин.

После соглашения о двухнедельном перемирии глава США Дональд Трамп объявил о победе Штатов в текущем конфликте, однако в Тегеране провозгласили победу Исламской Республики в войне. Эксперт подчеркнул, что Иран сумел сохранить режим и выстоять, а значит, победу действительно можно присудить ему.

«Режим сохранился, активно действует и противодействует. Он выполнил свое обещание перекрыть Ормузский пролив. Поэтому трудно говорить о победе США и Израиля», — подчеркнул востоковед.

Он добавил, что именно Тегеран установил новый режим прохода через Ормузский пролив — он будет сопровождаться взиманием платы, которую республика поделит с Оманом. Одно это говорит о том, что «в Ормузском проливе Трамп проиграл», заключил Сажин.

