Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:20, 8 апреля 2026Мир

Востоковед заявил о моральной победе Ирана в конфликте с США

Наталья Анисеева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

Несмотря на тяжелый урон, Иран одержал моральную победу в противостоянии с США. Об этом в беседе с «Ридусом» заявил востоковед-иранист Владимир Сажин.

После соглашения о двухнедельном перемирии глава США Дональд Трамп объявил о победе Штатов в текущем конфликте, однако в Тегеране провозгласили победу Исламской Республики в войне. Эксперт подчеркнул, что Иран сумел сохранить режим и выстоять, а значит, победу действительно можно присудить ему.

«Режим сохранился, активно действует и противодействует. Он выполнил свое обещание перекрыть Ормузский пролив. Поэтому трудно говорить о победе США и Израиля», — подчеркнул востоковед.

Он добавил, что именно Тегеран установил новый режим прохода через Ормузский пролив — он будет сопровождаться взиманием платы, которую республика поделит с Оманом. Одно это говорит о том, что «в Ормузском проливе Трамп проиграл», заключил Сажин.

Ранее американист Малек Дудаков заметил, что Трамп больше не захочет возобновления войны с Ираном. Он дал прогноз по перемирию с Ираном.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok