13:30, 8 апреля 2026Мир

Американист дал прогноз по перемирию Ирана и США

Наталья Анисеева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Двухнедельное перемирие Вашингтона и Тегерана, а также начало переговоров, в основе которых будет иранский план из 10 пунктов, говорит о победе Ирана в этом противостоянии. Такой прогноз по конфликту между странами дал газете «Взгляд» американист Малек Дудаков.

По его словам, громкие слова Трампа об «уничтожении иранской цивилизации» нужны были для повышения ставок. На самом деле главе Белого дома пришлось идти на попятную и принимать требования Тегерана.

«Именно Тегеран в данном случае проявляет инициативу», — подчеркнул спикер, напомнив, что обычно урегулирование конфликта ведется на основе плана побеждающей стороны. «Сложившаяся ситуация показывает, что Иран выигрывает в этом противостоянии с США», — заметил он.

Дудаков выразил уверенность в том, что Трамп приложит все усилия, чтобы по истечении двухнедельного перемирия военный конфликт больше не возобновился.

Ранее Дудаков предсказал возможный неожиданный шаг со стороны США в конфликте с Ираном. Он не исключил, что Трамп попытается устроить финальный удар по Ирану.

    Последние новости

    Стало известно о жестком разговоре Путина с Пашиняном в Кремле

    Военный эксперт рассказал о принесшем Ирану победу супероружии

    Курс доллара в России упал до минимума с начала марта

    Американист дал прогноз по перемирию Ирана и США

    Врач предостерег от распространенной ошибки во время обеда

    Европейский политик скептически отнесся к перемирию между США и Ираном

    Стали известны новые детали предстоящего бала Met Gala

    Депутат рассказал о вопиющем случае с отказом в выплате вдове российского бойца

    Жители российского города пожаловались на массовые падения при попытке выйти на улицу

    В Тегеране подожгли флаги США и Израиля

    Все новости
