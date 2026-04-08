Американист дал прогноз по перемирию Ирана и США

Американист Дудаков: Трамп постарается избежать возобновления войны с Ираном

Двухнедельное перемирие Вашингтона и Тегерана, а также начало переговоров, в основе которых будет иранский план из 10 пунктов, говорит о победе Ирана в этом противостоянии. Такой прогноз по конфликту между странами дал газете «Взгляд» американист Малек Дудаков.

По его словам, громкие слова Трампа об «уничтожении иранской цивилизации» нужны были для повышения ставок. На самом деле главе Белого дома пришлось идти на попятную и принимать требования Тегерана.

«Именно Тегеран в данном случае проявляет инициативу», — подчеркнул спикер, напомнив, что обычно урегулирование конфликта ведется на основе плана побеждающей стороны. «Сложившаяся ситуация показывает, что Иран выигрывает в этом противостоянии с США», — заметил он.

Дудаков выразил уверенность в том, что Трамп приложит все усилия, чтобы по истечении двухнедельного перемирия военный конфликт больше не возобновился.

Ранее Дудаков предсказал возможный неожиданный шаг со стороны США в конфликте с Ираном. Он не исключил, что Трамп попытается устроить финальный удар по Ирану.