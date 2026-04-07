14:39, 7 апреля 2026

Американист раскрыл финальный план Трампа по Ирану

Маргарита Сурикова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Evan Vucci / Reuters

Перед сворачиванием военной операции против Ирана президент США Дональд Трамп попытается устроить финальный удар по Исламской Республике, заявил американист Малек Дудаков. Своим мнением он поделился с газетой «Взгляд».

Дудаков напомнил, что президент США имеет право вести боевые действия без одобрения Конгресса два месяца, поэтому конец апреля станет «первой реперной точкой» для Трампа. По мнению эксперта, законодатели не согласуют ни расширение полномочий Трампа для продолжения войны, ни выделение траншей для ее финансирования.

В связи с этим Трамп, вероятно, попытается устроить финальный удар по Ирану. При этом эксперт отметил, что у президента почти не осталось козырей на столе.

«Среди возможных вариантов действий — проведение сухопутной операции ограниченными силами и удары по иранской инфраструктуре. При этом атака на гражданские объекты станет очевидным нарушением международного права и военным преступлением», — подчеркнул он.

По мнению Дудакова, Вашингтону придется сворачивать военную операцию, соглашаться с условиями Тегерана, в том числе по Ормузскому проливу. «Потому что пока пролив заблокирован, цены на топливо внутри Штатов растут, рейтинги Трампа падают, и у него внутри страны все начинает валиться из рук», — заключил он.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обратился к Дональду Трампу с просьбой не соглашаться на уступки Ирану и занять максималистскую переговорную позицию. Тем не менее американский лидер допустил, что если Тегеран согласится на сделку с США, то «прекращение огня может произойти».

