Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:19, 7 апреля 2026Мир

Нетаньяху обратился к Трампу с просьбой

Axios: Нетаньяху попросил Трампа не соглашаться на уступки Ирану
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Evelyn Hockstein / Pool / Reuters

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обратился к президенту США Дональду Трампу с просьбой не соглашаться на уступки Ирану и занять максималистскую переговорную позицию. Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на источники.

По словам израильского чиновника, Нетаньяху позвонил Трампу с поздравлениями после сообщений о том, что операция по спасению двух пилотов экипажа F-15E в Иране успешно завершилась. При этом премьер-министр в ходе разговора «выразил обеспокоенность по поводу возможного соглашения о прекращении огня».

Американский лидер сказал своему собеседнику, что если Иран согласится на сделку с США, то «прекращение огня может произойти». Но при этом он подчеркнул, что не откажется от своего требования, которое заключается в передаче Тегераном всего обогащенного урана Вашингтону.

21 марта президент России Владимир Путин в послании верховному лидеру Ирана Моджтабе Хаменеи и президенту страны Масуду Пезешкиану пожелал иранскому народу достойно преодолеть суровые испытания.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok