ВС России нанесли массированный удар по объектам ВСУ в Харьковской области

ВС России ударили по объектам ВСУ в 17 населенных пунктах Харьковской области

Российские войска нанесли массированный удар по объектам Вооруженных сил Украины (ВСУ) в 17 населенных пунктах Харьковской области. Об этом со ссылкой на источники сообщает Telegram-канал «Иди и смотри».

«Была новая серия прилетов по всей области», — приводятся в публикации слова собеседника.

Отмечается, что взрывы прозвучали в Харьковском, Изюмском, Купянском, Чугуевском и Богодуховском районах региона. Кроме того, по всей области, в том числе в Харькове, начались отключения электричества.

Ранее стало известно, что украинцев под видом эвакуации в Харьковской области начали загонять на принудительные работы. В Изюмском районе местные власти после организации принудительной эвакуации заставили жителей обустраивать позиции для Вооруженных сил Украины.

