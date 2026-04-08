20:10, 8 апреля 2026Наука и техника

ВВС США потеряли высокоточную GBU-39 в Иране

Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Public Domain

Пилоты Военно-воздушных сил (ВВС) США, которые атаковали цели в Иране, потеряли одну из высокоточных бомб GBU-39 SDB (Small Diameter Bomb). Об этом сообщает «Российская газета».

Издание обратило внимание на кадры с упавшей GBU-39, которую нашли на земле. Судя по ее состоянию, бомба не долетела до цели из-за неисправности или воздействия иранских средств радиоэлектронной борьбы.

«Заполучить практически целый экземпляр такой бомбы — большая удача для иранцев, которые обязательно внимательно изучат этот образец», — говорится в публикации.

SDB сочетает относительно малую массу с высокой точностью, что позволяет увеличить количество поражаемых за один вылет целей. Планирующая бомба с раскладывающимися крыльями обладает дальностью более ста километров.

Ранее «Известия» писали, что ВВС США впервые в рамках операции «Эпическая ярость» ударили по Ирану бомбами GBU-57. Они считаются самыми мощными неядерными авиабомбами в арсенале США.

