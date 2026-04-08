Захарова оценила взрывной интерес Европы к ядерному оружию

Захарова назвала взрывным всплеск интереса Европы к ядерному оружию

Москва обращает внимание на активизацию обсуждений среди ряда европейских стран по теме создания ядерного оружия. Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Мы отмечаем взрывной всплеск не только риторики, но и просто интереса к теме ядерного оружия со стороны европейских столиц, которые еще недавно вроде бы как ратовали за, как они формулировали, "скорейшее ядерное разоружение"», — сказала она.

По ее словам, такие заявления размывают и ослабляют режим ядерного нераспространения. В этом контексте дипломат обратила внимание, что сообщения Службы внешней разведки (СВР) России о стремлении Европейского союза (ЕС) к созданию собственного ядерного оружия «следует развивать с международно-правовой, политической и внешнеполитической точки зрения».

Ранее пресс-бюро СВР РФ сообщило, что руководство ЕС приступило к тайной проработке вопроса о создании собственного ядерного оружия ради «похода на восток».