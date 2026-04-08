Захарова ответила на заявления Армении о выходе из ОДКБ фразой «угрозы ежу»

Бывший СССР
18:48, 8 апреля 2026

Захарова: Заявление Еревана о выходе из ОДКБ должен оценивать народ Армении
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Заявление о возможном выходе Армении из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и Евразийского экономического союза (ЕАЭС) должен оценивать народ Армении. Такое заявление сделала официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Напоминает угрозы ежу обнажением своих возможностей», — ответила дипломат, перефразировав известное выражение «испугал ежа голой задницей».

По словам Захаровой, заявления спикера Национального собрания (НС) Армении Алена Симоняна являются эмоциональным высказыванием.

4 апреля Симонян сделал заявление о выходе Еревана из ОДКБ и ЕАЭС. Он подчеркнул, что такое решение может быть принято в случае повышения цен на газ, но он уточнил, что этот сценарий развития событий маловероятен.

