14:29, 8 апреля 2026

Женщин предупредили о проявляющемся в машине симптоме менопаузы

Врач общей практики Хан: Менопауза может привести к беспокойству за рулем
Александра Лисица
Александра Лисица

Фото: DexonDee / Shutterstock / Fotodom

Женщины в менопаузе могут испытывать беспокойство за рулем и на пассажирском сиденье машины, рассказал врач общей практики Амир Хан. Об этом необычном проявлении этого состояния он рассказал изданию Mirror.

По словам Хана, на такой симптом пожаловалась ему сестра. «Она сказала, что ей приходится держаться, чтобы не критиковать чужое вождение, и это совсем на нее не похоже. Когда-то она была в некотором роде гонщицей», — вспоминает он.

Этот симптом Хан назвал очень распространенным у женщин в перименопаузе и менопаузе, но часто замалчиваемым. Когда уровень эстрогена падает, объяснил он, вместе с ним понижаются уровни прогестерона и серотонина — вещества, отвечающего за ощущение счастья. «Снижается и уровень гамма-аминомасляной кислоты (ГАМК), что лишает вас успокаивающей подушки для мозга. Внезапно то, что раньше не казалось угрозой, становится действительно угрожающим, и мозг переходит в режим "бей или беги"», — предупредил врач.

Материалы по теме:
Что делать, если случился нервный срыв? И как не довести себя до крайней степени стресса
Что делать, если случился нервный срыв?И как не довести себя до крайней степени стресса
20 февраля 2024
Как повысить давление. Что делать, когда темнеет в глазах, кружится голова и трудно сосредоточиться? Отвечают специалисты
Как повысить давление.Что делать, когда темнеет в глазах, кружится голова и трудно сосредоточиться? Отвечают специалисты
24 ноября 2022

Хан добавил, что справиться с этим неприятным симптомом менопаузы помогут заместительная гормональная терапия, когнитивно-поведенческая терапия, дыхательные упражнения и упражнения на заземление.

Ранее физиолог Мэри Джейн Де Соуза посоветовала женщинам в менопаузе одно угощение, укрепляющее здоровье костей. Де Соуза напомнила, что хрупкость тазобедренных суставов в период менопаузы повышается из-за потери костной массы, связанной с гормональными изменениями.

    Последние новости

    В Госдуме ответили на обращение Зеленского к России

    Израиль объявил о приостановке ударов по Ирану с одним уточнением

    У бывшего сенатора России захотели забрать имущество

    Заводы одной из самых развитых стран оказались на грани закрытия

    В России назвали возможные сроки снятия ограничений на посещение Ближнего Востока

    Россиянин напал на подростков во дворе и поплатился

    На Дальнем Востоке спасли забредшую в город беременную косулю

    ФСИН опровергла побег заключенных в тапочках из поезда в российском регионе

    Занимавший пост семь дней мэр-рекордсмен российского города оказался на допросе

    На Украине заявили о завершении следствия по делу Тимошенко

    Все новости
