Женщин предупредили о проявляющемся в машине симптоме менопаузы

Врач общей практики Хан: Менопауза может привести к беспокойству за рулем

Женщины в менопаузе могут испытывать беспокойство за рулем и на пассажирском сиденье машины, рассказал врач общей практики Амир Хан. Об этом необычном проявлении этого состояния он рассказал изданию Mirror.

По словам Хана, на такой симптом пожаловалась ему сестра. «Она сказала, что ей приходится держаться, чтобы не критиковать чужое вождение, и это совсем на нее не похоже. Когда-то она была в некотором роде гонщицей», — вспоминает он.

Этот симптом Хан назвал очень распространенным у женщин в перименопаузе и менопаузе, но часто замалчиваемым. Когда уровень эстрогена падает, объяснил он, вместе с ним понижаются уровни прогестерона и серотонина — вещества, отвечающего за ощущение счастья. «Снижается и уровень гамма-аминомасляной кислоты (ГАМК), что лишает вас успокаивающей подушки для мозга. Внезапно то, что раньше не казалось угрозой, становится действительно угрожающим, и мозг переходит в режим "бей или беги"», — предупредил врач.

Хан добавил, что справиться с этим неприятным симптомом менопаузы помогут заместительная гормональная терапия, когнитивно-поведенческая терапия, дыхательные упражнения и упражнения на заземление.

