21:06, 8 апреля 2026

Женщина заметила в земле нос и выкопала каменное лицо

В США женщина нашла у дома таинственные каменные лица
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Жительница США Саманта Тернер выкопала из газона два каменных лица и сняла их на видео. Об этом пишет People.

По словам Тернер, все началось с того, что она внезапно заметила в земле у подъездной дорожки странный камень. Она рассказала, что постоянно проходила мимо него, когда шла к машине, но не обращала особого внимания. В тот день камень показался ей подозрительно похожим на нос.

Американке стало интересно, что это, и она решила выкопать его. Пока женщина очищала подозрительный камень от травы и грязи, она нашла рядом еще один. Таинственные камни оказались круглыми барельефами в виде лиц. Их фотографиями Тернер поделилась в социальных сетях.

Некоторые стали писать, будто эти лица прокляты и были закопаны не просто так. Комментаторы утверждали, что, выкопав их, женщина якобы выпустила злых духов. Сама Тернер, как и большинство оставивших комментарии, уверена, что камни были обычными украшениями газона, которые остались от предыдущих хозяев.

Хоть подписчикам женщины и стало интересно, что это за лица, Тернер разочаровала их. Ее семья уже давно готовится к переезду и скоро покинет дом со странными каменными лицами, поэтому она не готова выяснять, что за тайну они скрывают.

Ранее сообщалось, что в Великобритании рабочий обнаружил аудиозапись сказки «Хоббит, или Туда и обратно» под землей у железнодорожных путей. В конце концов он выкопал четыре кассеты с радиопостановкой, которую записали для «Би-би-си» в 1968 году.

